Rize'nin Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 108 yaşındaki Gülten Saruhan, uzun yaşamı ve sağlığıyla çevresindekilere örnek oluyor. 65 yaşındaki kızı Sunay Balıkçı ile yaşayan Gülten nine, yaşına rağmen sağlık sorunlarından uzak ve ilaç kullanmadan yaşamını sürdürüyor.

Korona Virüsü bile atlattı

Gülten Saruhan, 3 yıl önce koronaya yakalanmasına rağmen yoğun bakıma dahi yatmadan hastalığı atlattı. Evinin dışına çıkmak isteyen Saruhan, tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Yardımsever Yasemin Özçelik, bu isteği kısa sürede yerine getirerek Saruhan'a sandalye temin etti.

Gülten Nine'nin hayatı ve geçmişi

Gülten Saruhan, çocukluk yıllarında yetim büyüdü ve zor koşullarla karşılaştı. Erzurum’dan Rize’ye getirilen küçük Gülten, evlatlık olarak bir aileye verildi. Yıllar sonra evlenip 4 çocuk sahibi oldu. Şimdi ise 108 yaşında neşesiyle çevresine pozitif enerji yayıyor.

"Herkes beni çok sever"

Gülten Saruhan, köyde sevgiyle karşılandığını ve zorlu yıllara rağmen hayata pozitif baktığını belirtti. "Gençliğimde açlık çektim, ama bu yaşa kadar geldim" diyen Saruhan, hem vücut hem de ruh sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

"Annem Korona Virüsü'nü tedaviyle atlattı"

Kızı Sunay Balıkçı, annesinin korona virüsünü hastaneye dahi gitmeden sadece tedavi ile atlattığını ve çevresinde birçok kişinin bu süreçte yaşamını yitirdiğini ifade etti. Balıkçı, annesinin sağlık durumu hakkında doktorların şaşkın olduğunu belirtti.

Yardımseverin desteği

Yardımsever Yasemin Özçelik, sosyal medyadan gelen çağrıya kayıtsız kalmadı ve Gülten Saruhan için tekerlekli sandalye temin etti. Çamlıhemşin'den gelen bir bağış sayesinde Saruhan’a ihtiyaç duyduğu sandalye kısa sürede ulaştırıldı.