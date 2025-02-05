Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, Armağan Çağlayan’ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına konuk oldu. 2000'li yıllarda büyük çıkış yakalayan Hatemo, geçmişteki maddi hatalarını ilk kez açık yüreklilikle paylaştı.

"Lüks araç aldım, villa fiyatında!"

Kazancıyla yaptığı yanlış yatırımlardan bahseden sanatçı, "Manevi açıdan içim çok rahat, kimseye zarar vermedim ama maddi olarak büyük hatalarım oldu" dedi. Hatemo, yaptığı en büyük hatalardan birinin lüks bir otomobil almak olduğunu vurgulayarak, "O zamanlar çok popülerdim, kendime çok pahalı bir araba aldım. Şu an oturduğum villa ile aynı fiyattaydı. Sonra Porsche dizel modeli çıkardı ve benim arabam çöp oldu!" ifadelerini kullandı.

"Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım"

Maddi hatalarının yalnızca lüks araçla sınırlı kalmadığını belirten Hatemo, müzik kariyerinde yaptığı bir sözleşmenin de kendisini büyük zarara uğrattığını dile getirdi. "2004’te iki albümlük bir anlaşma yaptım. Ancak ikinci albümü çıkaramadık. Bu yüzden sözleşmeyi iptal edebilmek için Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım. Bu beni gerçekten derinden sarstı" diye konuştu.

"Değişim kaçınılmazdı"

Son dönemde estetik işlemleriyle de gündeme gelen Rober Hatemo, değişimi hakkında da konuştu. 2000’li yıllarda "Esmer", "Senden Çok Var" ve "Çiçeğim" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı, "Yenilendim, değişim kaçınılmazdı" diyerek yeni imajıyla ilgili yorumlara yanıt verdi.