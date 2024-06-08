Fransa Açık’ta (Roland Garros), erkeklerde finalin adı belli oldu.

İspanyol genç yıldız Carlos Alcaraz, yarı finalde İtalyan rakibi Jannik Sinner ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Sinner, ilk seti 6-2 kazandı. Ancak Alcaraz, ikinci seti 6-3 alarak dengeyi sağladı. Üçüncü seti 6-3 kazanan Sinner, yeniden öne geçse de Alcaraz, dördüncü seti 6-4, beşinci seti ise 6-3 kazanarak büyük bir mücadele sonucunda adını finale yazdırdı.

Alman tenisçi Alexander Zverev, yarı finalde Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. İlk seti 6-2 kaybeden Zverev, ikinci sette toparlanarak 6-2 kazandı. Üçüncü seti 6-4 ve dördüncü seti de 6-2 alan Zverev, güçlü bir performans sergileyerek maçı 3-1 kazandı ve finale yükseldi.

Roland Garros erkekler finali, 9 Haziran günü saat 15.30'ta oynanacak.