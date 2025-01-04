İtalya Serie A’da 20. hafta, başkent derbisiyle futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak dev mücadelede Roma, Lazio’yu konuk edecek. İki takımın farklı hedefleri ve mücadeleye yönelik detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Maç detayları

Tarih: 5 Ocak 2025, Pazar

Saat: 22:45 (TSİ)

Yayın Kanalı: S Sport 2 (Canlı Yayın)

Roma’nın hedefi çıkış yakalamak

Claudio Ranieri’nin yönetimindeki Roma, ligde 18 maçta sadece 5 galibiyet alarak beklentilerin gerisinde kaldı. Son olarak Milan ile 1-1 berabere kalan Roma, 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Dybala, El Shaarawy ve Dovbyk gibi isimler, Lazio karşısında galibiyet için kritik rol oynayacak.

Lazio zirve takibini sürdürüyor

Marco Baroni’nin Lazio’su ise daha formda bir performans sergiliyor. 35 puanla 4. sırada yer alan mavi-beyazlılar, Atalanta ile oynadığı son karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ancak kritik mücadele öncesinde Lazzari, Vecino, Patrick, Noslin ve Pedro gibi önemli oyuncuların sakatlıkları bulunuyor. Lazio, eksiklerine rağmen Inter, Napoli ve Atalanta gibi takımları yakalamak için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.