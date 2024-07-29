RTÜK Başkanı Şahin'den medyadaki sapkın içeriklere sert tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun inanç ve kültürel değerlerini hedef alan sapkın hegemonya hakkında sert eleştirilerde bulundu. Şahin, bu tür içeriklerin özellikle gençleri hedef aldığını belirterek, toplumu güçlü kılan değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

"Sosis Partisi: Gıdatopya" inceleme altında

Uluslararası yayıncı "Prime Video"nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı animasyon yapımın halkın tepkisini çektiğini belirten Şahin, RTÜK izleme uzmanlarının gerekli incelemeleri yaptığını ve yayıncı platforma en sert şekilde uyarıların iletildiğini açıkladı. Şahin, "İlgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" dedi.

Gençlerin korunması için adımlar atılıyor

Şahin, medyanın toplum üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ve bu nedenle gençlerin korunması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Toplumun geleceği olan gençlerin, zararlı içeriklerden korunması gerektiğine dikkat çeken Şahin, RTÜK'ün bu konudaki çalışmalarının süreceğini ifade etti.