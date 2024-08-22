Antalya'da gerçekleştirilen ameliyatsız tedavi ile kalp yetmezliği yaşayan bir hasta, sağlığına kavuştu. Rusya'da "yapılacak bir şey yok" denilen 63 yaşındaki İbragim Magomedoviç, Türkiye’deki başarılı girişimle yeniden nefes almaya başladı.

Mitral kapağındaki sorun ameliyatsız çözüldü

Antalya'da Doç. Dr. İsmail Ateş ve ekibi tarafından uygulanan Mitraclip yöntemi sayesinde, mitral kapak yetmezliği yaşayan hasta ameliyatsız bir şekilde tedavi edildi. Geçirdiği işlem sonrası ertesi gün ayağa kalkan Magomedoviç, ülkesine mutlu döndü.

“Türkiye’de yeniden doğdum”

İbragim Magomedoviç, tedavi süreci hakkında şunları söyledi: “Tam ümidimi kaybetmişken Türkiye’de Türk doktorlarının müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladım. Burada yeniden doğdum ve en kısa zamanda tekrar geleceğim. Doç. Dr. İsmail Ateş ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Mitraclip yöntemi ve başarı hikayesi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, hastanın durumunu ve uygulanan tedavi yöntemini şu şekilde açıkladı: “Hasta bize geldiğinde durumu çok kötüydü ve ülkesinde sadece ilaç tedavisi önerilmişti. İleri derecede kalp yetmezliği ve mitral yetmezliği nedeniyle nefes almakta zorluk çekiyordu. Mitraclip yöntemiyle ameliyatsız bir çözüm sunduk. Bu işlem, kasıktan yapılan anjiyo yöntemiyle gerçekleştirilir ve yaklaşık 1-1.5 saat sürer. Mitraclip cihazı, kalp kapak sorunlarını gidermede etkili bir çözüm sunar. İşlem sonrası hastamız bir gün içinde taburcu oldu ve üç gün Antalya’da tatil yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde ülkesine döndü.”

Hastanın tedavi süreci, modern tıbbın başarılı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor ve mitral kapak yetmezliğinde ameliyatsız yöntemlerin etkisini gözler önüne seriyor.