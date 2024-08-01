Rusya, son dönemlerde Ukrayna'daki askeri operasyonlarında etkili bir silah olarak öne çıkan 'FAB-3000 M54' stand-off bombalarını kullanmaya başladı. Üç ton ağırlığındaki bu bombalar, yüksek tahrip gücü ile biliniyor. FAB-3000 M54 bombaları, tahrip gücü nedeniyle yüksek binaları ve çevresindeki yapıları bütünüyle yok edebiliyor. Pentagon ve askeri istihbarat kaynakları, bu bombaların savaş alanında Rusya'nın ilerlemesini hızlandırdığını vurguluyor.

FAB-3000 M54'ün tahrip gücü:

Ağırlık: 3 ton

3 ton Patlama Yöntemi: Havada belirli bir mesafede veya hedefe vardığında patlayabilir.

Havada belirli bir mesafede veya hedefe vardığında patlayabilir. Tahrip Alanı: Yüksek bir bina ve çevresindeki üç binayı yok edebilir.

Nasıl işliyor?

FAB-3000 M54 bombaları, Rusya'nın MİG-31 savaş uçakları tarafından taşınıyor ve stratejik hedeflere TU-22M3 bombardıman uçakları ile atılıyor. Önceki yıllarda Rusya, 500 kilogramlık stand-off bombaları kullanırken, Ocak ayında bu bombaların ağırlığını bir buçuk ton olarak artırdı. Şimdi ise 3 tonluk FAB-3000 M54'ü kullanıyor.

Yeni Stand-Off bombalarının etkileri:

Tahrip Gücü: ABD'nin muadilinden 1 ton daha ağır ve daha etkili.

ABD'nin muadilinden 1 ton daha ağır ve daha etkili. Kullanım Alanı: Stratejik noktalar ve büyük binalar üzerinde yüksek etkili patlamalar sağlıyor.

Uluslararası tepkiler ve Ukrayna'nın durumu

Uluslararası toplum ve savunma uzmanları, bu tür yüksek tahrip gücüne sahip bombaların kullanımı konusunda endişelerini dile getiriyor. Özellikle ABD merkezli Defense News'in analizine göre, NATO üyesi ülkeler Kiev'e daha fazla Patriot hava savunma sistemi sağlamazsa, Ukrayna'nın bu tür saldırılara karşı dayanabilmesi zor olabilir.

Mart ayından bu yana:

Seri Üretim: Rusya, FAB-3000 M54 bombalarının seri üretimine Mart ayında geçti.

Rusya, FAB-3000 M54 bombalarının seri üretimine Mart ayında geçti. Uluslararası Tepkiler: ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya savunma desteğini artırması gerektiği vurgulanıyor.