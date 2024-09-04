Rusya, Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda onlarca apartman bloğunun hasar gördüğü, üçü çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Düşman Ukrayna'da yine saldırdı. En büyük zararı Lviv gördü. Şu an itibarıyla üçü çocuk olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri enkazı temizliyor ve arama çalışmalarına devam ediyor. 42 kişi daha yaralandı. En az 50 apartman bloğu ve özel ev hasar gördü. Kurtarma ekipleri şimdiden 12 kişiyi kurtardı. Psikologlar çalışıyor ve bir operasyon merkezi konuşlandırıldı. Polis, etkilenen sakinlerin ifadelerini alıyor ve komşu binalarda herhangi bir mağdur olup olmadığını kontrol ediyor” denildi.