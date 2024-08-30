Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeyindeki Sumi kentinde gece saatlerinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı. Bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Saldırının ardından çıkan yangının hava kirliliğine neden olması sebebiyle yetkililer, bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden açıklama

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca Rusya'ya ait 18 insansız hava aracından 12’sinin düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Ukrayna topraklarına 4 insansız hava aracının düştüğü bildirildi. Rusya'nın saldırısı sırasında İskender-M füzelerinin de kullanıldığı aktarıldı.