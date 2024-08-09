Rusya Savunma Bakanlığı, 3-9 Ağustos tarihlerinde Ukrayna'ya karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlar hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak yapılan saldırılar sonucunda önemli askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklanan askeri kayıplar ve hedefler

Rus Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik 19 grup saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu saldırılarda, Ukrayna'nın askeri üretim işletmeleri, enerji altyapısı, havaalanı altyapısı, hava savunma sistemleri, İHA üretim atölyeleri, yakıt ve mühimmat depoları ile asker ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma merkezleri hedef alındı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde Timofeyevka, Novoselovka Pervaya ve Veseloye yerleşim birimlerinin Rus kontrolüne geçtiği aktarıldı. Ayrıca, 6 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda Ukrayna ordusundan 945 asker ve 102 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ukrayna'nın askeri kaybı ve teslim olan askerler

Son haftada, 2 "Mig-29" ve 1 "Su-27" tipi savaş uçağının vurulduğu bildirildi. Ayrıca, 55 Ukraynalı askerin teslim olduğu kaydedildi. Rusya'nın açıklamasına göre, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA, 563 hava savunma füze sistemi, 17 bin 4 tank ve zırhlı araç, 1399 çok namlulu roketatar, 13 bin 50 obüs ve havan topu ile 24 bin 562 özel askeri araç imha edildi.

İHA'lar ve savaş uçakları üzerindeki etki

Rusya'nın İHA ve savaş uçaklarına yönelik yoğun saldırıları, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatmış görünüyor. Bu durum, Rusya'nın askeri stratejisinde hava üstünlüğü sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.