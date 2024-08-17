Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyısı açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından duyuruldu. Depremin yerin 51 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından, ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi bir tsunami tehdidi olduğunu açıkladı. Kamçatka bölgesi, yoğun jeotermal faaliyetlerin görüldüğü bir alan olarak bilinir ve yaklaşık 30 aktif yanardağa ev sahipliği yapar.

Tarihsel olarak, Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. O dönemde meydana gelen deprem, can kaybına yol açmamış ancak oluşan 9 metre yüksekliğindeki dalgalar, Hawaii'ye kadar ulaşmıştı.

Bu son deprem, bölgenin jeolojik olarak ne denli aktif ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tsunami tehdidine karşı yetkililer ve bölge sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.