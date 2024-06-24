Alevler hızla binayı sardı ve birçok kişi mahsur kaldı. Yangın nedeniyle toplamda 4 bin 500 metrekarelik bir alan zarar gördü. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi

Yangına müdahale için 40’tan fazla itfaiye aracı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 40 personel seferber oldu. Alevler arasında kalan 6 kişi hayatını kaybederken, alevlerden kaçmak için binadan atlayan 2 kişi de yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Merdiven boşluklarına sığınarak kurtulanlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında 120’den fazla kişi dumandan etkilendi.

Savunma sanayii için kritik bir merkez

Yangının çıktığı Platan Savunma Araştırmaları Enstitüsü, Rus savunma sanayii için elektronik parçalar geliştiren önemli bir merkezdi. Enstitüde özellikle Rus ordusu için özel AR-GE çalışmaları yapıldığı belirtildi. Yangının, gaz tüpü patlaması veya elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.