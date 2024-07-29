Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesinde, bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi. Kazada en az 100 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Yaralı sayısı artabilir

Interfax haber ajansı, sekiz vagonun raydan çıktığını ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı. TASS ise, kaza sırasında trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğunu duyurdu.

Acil durum ekibi hızla müdahale ediyor

Rusya Acil Durum Bakanlığı, bölgede 324 acil durum çalışanının görev aldığını belirtti ve sağlık görevlilerinin olay yerinde bulunduğunu açıkladı. Kotelnikovo istasyonu yakınlarına acil durum helikopterleri gönderildi. Kaza yerindeki gelişmeler ve yaralı sayısındaki artış hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bizi takip edin. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.