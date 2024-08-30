Çin bankalarının işlemleri toplu olarak durdurduğu ve milyarlarca yuan değerindeki ödemelerin belirsizliğe sürüklendiği belirtiliyor.

Çin bankalarının işlemleri durdurması

Rusya ile Çin arasındaki ticarette ödeme sorunları giderek artarken, Çin bankalarının toplu olarak işlemleri durdurduğu iddia ediliyor. Rus kaynaklar, Reuters’a yaptıkları açıklamada, Batı’nın Rusya ile ticaret yapanlara yönelik ikincil yaptırım tehditlerinin ardından Çin bankalarının uyumluluğu sıkılaştırmasıyla birlikte ödemelerde yaşanan gecikmelerin ve maliyetlerin arttığını belirttiler. Bu durum, milyarlarca yuan değerindeki işlemlerin belirsizliğe sürüklenmesine yol açtı.

Çin'in ticari katkısı ve temkinli yaklaşımı

Çin, Rusya’nın en büyük ticaret ortağı olup, Rusya’nın dış ticaretinin üçte birini oluşturuyor. Çin, Batı’nın yaptırımlarını aşmaya çalışan Rusya için hayati endüstriyel ekipman ve tüketim malları tedarik ederken, aynı zamanda Rusya'nın petrol, doğal gaz ve tarım ürünleri gibi ihracatlarında da kârlı bir pazar sağlıyor. Ancak, ABD Hazinesi'nin haziran ayında Çin bankalarını Rusya ile ticaret yaptıkları için ikincil yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından, Çin bankalarının işlemler konusunda daha temkinli bir tavır sergilemeye başladığı ifade ediliyor.

Kremlin’in tepkisi ve durumun çözümü

Kremlin, yaşanan ödeme sorunlarını kabul etti ancak bu sorunun, Rusya ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğinin önemini etkilemeyeceğini belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu kadar büyük hacimlerde ve dostane olmayan bir ortamda bazı sorunlu durumlardan kaçınmak mümkün değil. Ancak ilişkilerimizin gerçek ortaklık ruhu, mevcut sorunları yapıcı bir şekilde tartışmamıza ve çözmemize olanak sağlıyor” dedi.