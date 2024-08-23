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Rusya'nın önde gelen savaş uçağı üreticilerinden Sukhoi, 5. nesil Su-57 Felon savaş uçağı için iki yeni mühimmatın envantere alındığını açıkladı. Yeni mühimmatların kara ve suüstü hedefler için geliştirildiği belirtildi.

Sukhoi'nin duyurusuna göre, Su-57 Felon’da kullanılmaya başlanan mühimmatlar S-71 taktik füzesinin iki farklı varyantı olan S-71K (Carpet) ve S-71M (Monochrome) olarak adlandırılıyor. Her iki varyantın teknik özellikleri ve görev yetenekleri farklılık gösteriyor. S-71K’nın hava-yer görevlerinde kullanılan güdümlü bir füze olduğu açıklanırken, S-71M’nin ise yüksek kapasiteli bir otonom insansız hava aracı (İHA) olduğu ifade edildi.

Su-57

Mühimmatların radar görünürlüğünü azaltmak için trapezoidal bir gövdeye, katlanabilir kanatlara ve “V” şeklinde dönebilen bir kuyruk düzlemine sahip olduğu bildirildi. S-71 mühimmatları, Kh-59M ve Kh-101 füzelerinde kullanılan TRDD-50 turbojet motorunu kullanıyor. S-71M İHA sisteminin elektro-optik sensörler ve termal görüntüleme sistemleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Sukhoi, S-71 mühimmatlarının Su-57’nin yanı sıra Su-30SM2 ve Su-35S savaş uçakları ile S-70 Hunter insansız hava aracında da kullanılmasını planlıyor. S-71M İHA konfigürasyonu 2023 yılında patentlendi ve ilk testler aynı yıl tamamlandı. İlk uçuş ise 18 Nisan 2024’te gerçekleştirildi.

Editör: Mehrican Candemir