Rusya'nın önde gelen savaş uçağı üreticilerinden Sukhoi, 5. nesil Su-57 Felon savaş uçağı için iki yeni mühimmatın envantere alındığını açıkladı. Yeni mühimmatların kara ve suüstü hedefler için geliştirildiği belirtildi.

Sukhoi'nin duyurusuna göre, Su-57 Felon’da kullanılmaya başlanan mühimmatlar S-71 taktik füzesinin iki farklı varyantı olan S-71K (Carpet) ve S-71M (Monochrome) olarak adlandırılıyor. Her iki varyantın teknik özellikleri ve görev yetenekleri farklılık gösteriyor. S-71K’nın hava-yer görevlerinde kullanılan güdümlü bir füze olduğu açıklanırken, S-71M’nin ise yüksek kapasiteli bir otonom insansız hava aracı (İHA) olduğu ifade edildi.

Mühimmatların radar görünürlüğünü azaltmak için trapezoidal bir gövdeye, katlanabilir kanatlara ve “V” şeklinde dönebilen bir kuyruk düzlemine sahip olduğu bildirildi. S-71 mühimmatları, Kh-59M ve Kh-101 füzelerinde kullanılan TRDD-50 turbojet motorunu kullanıyor. S-71M İHA sisteminin elektro-optik sensörler ve termal görüntüleme sistemleriyle donatıldığı belirtiliyor.

Sukhoi, S-71 mühimmatlarının Su-57’nin yanı sıra Su-30SM2 ve Su-35S savaş uçakları ile S-70 Hunter insansız hava aracında da kullanılmasını planlıyor. S-71M İHA konfigürasyonu 2023 yılında patentlendi ve ilk testler aynı yıl tamamlandı. İlk uçuş ise 18 Nisan 2024’te gerçekleştirildi.