Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam eden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaya katıldı.ANKARA (İGFA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davaya bugün ikinci oturum ile devam edildi.

Davanın 22 sanığı dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayetin tetikçisi ve azmettiricinin de aralarında bulunduğu 8 sanık savunma yaptı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam eden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davaya katıldı.

Duruşmadan önce Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşen Mustafa Kaya ve Mehmet Atmaca, Sinan Ateş'in ölümü üzerindeki perdenin kaldırılana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade ettiler.