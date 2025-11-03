İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa bağlantılarını güçlendirme ve hava yolu ağını çeşitlendirme stratejisi kapsamında yeni bir iş birliğine imza attı. Air France-KLM Grubu’nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris-İstanbul hattında günlük uçuşlara başladı. Bugün Paris’ten gelen uçak, apronda su takı selamlamasıyla karşılandı.

Her geçen gün artan uluslararası uçuş trafiğiyle Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında üst sıralarda yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa erişim ağına stratejik bir hat daha ekledi. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Transavia France, Fransa’nın başkenti ve en büyük şehri olan Paris’ten her gün Sabiha Gökçen’e karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Transavia France, yeni iş birliği ile destinasyon ağını genişletirken, Türkiye ve İstanbul’un Avrupa bağlantısını güçlendirerek çeşitlendirdi.

53 ülkede 39 iç hat, 111 dış hat olmak üzere toplam 150 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük “giriş” ve “bağlantı” noktalarından biri olarak sektördeki öncü rolünü güçlendiriyor.

26 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlayan tarifeli seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak icra edilecek. Yeni hat, Paris’in merkezine en yakın havalimanı olan Orly ile İstanbul’un merkezine en yakın havalimanı olan “Şehrin Havalimanı” Sabiha Gökçen arasında ekonomik seyahat seçeneği sunuyor.

Paris’ten gelen uçak su takı ile selamlandı

Transavia France’ın bugün gerçekleşen Paris-İstanbul seferi, apronda havalimanı otoritesi HEAŞ, Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekiplerince su takı selamlaması ile karşılandı. Uçağın kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılanırken Paris’ten gelen yolculara çikolata ikram edildi.

Kutlama kapsamında pasta kesim seremonisi de gerçekleştirildi. Transavia France kabin ekibi, ISG yetkilileri ve yolcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken; törende iki kurum arasındaki iş birliğinin sinerjisi hissedildi.

VFR potansiyeliyle sürdürülebilir bir ulaşım ağı hedefleniyor

Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) arasındaki yeni hattın Fransa ile Türkiye arasındaki turizm ve ticaretin güçlenmesine katkı sunarak, iki ülke arasında daha kolay ve erişilebilir bir bağlantı oluşturması hedefleniyor. Paris ve çevresinde yaşayan yoğun Türk nüfusunun, VFR (Visiting Friends & Relatives) olarak bilinen aile ve akraba ziyaretleri trafiği kapsamında yıl boyunca sürdürülebilir bir doluluk potansiyeli sağlaması bekleniyor.

Dünyanın en güzel iki şehri arasında daha erişilebilir bağ kuruldu

Zengin tarihi, kültürel mirası, doğal güzelliği ile dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İstanbul, dünyanın en romantik şehri Paris ile daha ekonomik seçenekler ve kolay seyahat deneyimiyle bağlandı.

Avrupa'nın en çok turist alan şehirleri arasında yer alan Paris, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle her yıl 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Şehirde yer alan ünlü yapıların birçoğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığından Paris bir nevi açık hava müzesi olarak kabul ediliyor.

Aşkın ve sanatın şehri Paris’i, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve şık kafelerinin yanı sıra sahip olduğu romantik atmosfer, dünya mutfağındaki köklü yeri ve moda dünyasının ilham merkezi olması da vazgeçilmez kılıyor.