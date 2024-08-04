54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaşan Akbaş, rakibe şans tanımadı ve müsabakadan 5-0’lık üstünlükle ayrıldı.



Madalyayı garantileyen Hatice Akbaş’ın yarı finaldeki rakibi Güney Koreli boksör Im Ae-ji oldu. 4 Ağustos (bugün) oynanan maçta Hatice Akbaş Koreli rakibi Im Ae-ji’yi mağlup etti ve finale yükseldi.

Böylece Milli Boksörümüz Hatice Akbaş, Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda finale yükseldi. Hatice Akbaş, en az gümüş madalya kazanmayı garantiledi. Maçı 3-2 kazanan Hatice Akbaş adını finale yazdırdı.