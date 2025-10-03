Muğla'nın Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti, yayalar ise su birikintilerinin içinde kaldı.

Sağanak yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı

Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar su birikintilerine takılarak yolda kaldı. Yayalar da su birikintilerinin arasında yürümekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri teyakkuzda

Yağışın ardından Ortaca Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin giderilmesi ve ulaşımın aksamasını engellemek için hemen harekete geçti. Belediyenin temizlik ve altyapı ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalarına başladı. Ayrıca, bölgedeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Meteorolojinin uyarısı devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ortaca ilçesinde sağanak yağışın ve denizlerdeki fırtınanın devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtildi. Bölgedeki sağanak yağışın, gün içinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.