Sağanak Yağışın Ardından Avm Tavanı Çöktü

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Finans Merkezi’nde sağanak yağışın ardından büyük bir hasar yaşandı. Yapımı devam eden alışveriş merkezinin tavanında meydana gelen çökme, büyük bir faciayı önledi.

Alışveriş merkezini su bastı

Sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Ataşehir Finans Merkezi’ndeki inşaat halindeki alışveriş merkezinin tavanına ciddi bir zarar verdi. Yoğun yağışların ardından binanın çatısında su birikmesi sonucu büyük bir çökme gerçekleşti. Bu durum, tavanın belirli bir kısmının çökmesine neden oldu.

Olay anında içeride kimse yoktu

Çökme anında alışveriş merkezinin içinde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı engelledi. İnşaatta çalışan işçiler, su birikintilerini fark eder etmez durumu yetkililere bildirdi ve gerekli önlemleri aldı. Olay sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.