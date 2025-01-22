Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiğini bildirdi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki 76 kişinin hayatının kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Sağlık Bakanlığı yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.