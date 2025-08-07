AYDIN İl Sağlık Müdürlüğünde Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi. 2025 yılı Evde Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü tarafından 2025 yılının ilk 6 ayında il genelinde yürütülen evde sağlık hizmetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sunumunun ardından yapılan değerlendirme ve görüşmelerde; evde sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilerek sürdürülmesi konularında kararlar alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Nagihan Aygün, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Kahraman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dincel, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut ile İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğü personeli katılım sağladılar.