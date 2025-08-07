

Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğinde başlatılan salça makinesi uygulaması, bu yıl da Ayvalıklı kadınlarla buluşuyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören uygulama, 2025 sezonu için 12 Ağustos Salı günü Sarımsaklı Pazaryeri’nde başlıyor.

“Kadınların hayatını kolaylaştırıyoruz! Domateslerinizi, biberlerinizi hazırlayın, salça makinesi mahallenize geliyor!” sloganıyla duyurulan hizmet, hem ev ekonomisine katkı sunuyor hem de yerel üretimi teşvik ediyor.

Salça makinesi beş farklı noktada hizmet verecek

Kadınların emek yoğun kışlık hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla hizmete sunulan salça makinesi, 12-17 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ın farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak. Makine, her gün saat 10.00 ile 16.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Domates ve biberlerini hazırlayan herkes salça üretiminden faydalanabilecek.

Ücretsiz hizmet yoğun ilgi görüyor

Ayvalık Belediyesi yetkilileri, salça makinesi uygulamasının mahalleli kadınlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti. Uygulamanın özellikle dar gelirli aileler için büyük kolaylık sağladığı ve dayanışma kültürünü güçlendirdiği ifade edildi.

İşte salça makinesinin mahalle programı:



12 Ağustos Salı: Sarımsaklı Pazaryeri

13 Ağustos Çarşamba: Altınova Pazaryeri

14 Ağustos Perşembe: Çarşı İçi Perşembe Pazaryeri

16 Ağustos Cumartesi: Alibey (Cunda) Pazarı

17 Ağustos Pazar: Armutçuk Pazaryeri