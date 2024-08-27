Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak’ı ziyaret ederek, 112 çalışanlarının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Özdemir, yaptığı açıklamada, “112 çalışanlarının sorunlarını yakından biliyoruz ve bu sorunların çözümü için adımlar atıyoruz. Ziyaretimizde, 112 istasyonlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini, ambulans filolarının yenilenmesinin elzem olduğunu, vaka elemelerinin yapılması ve yeni istasyonların açılması gerektiğini dile getirdik. Ayrıca, planlı yıllık izinlerin düzenlenmesi, personel ihtiyacının giderilmesi, komuta merkezlerinde süpervizör sistemine geçilmesi, disiplin cezalarının azaltılması gibi konular üzerinde durduk” ifadelerini kullandı.

Sahada yaşanan sorunlar yetkililere iletildi

Özdemir, ayrıca gereksiz sevklerin önlenmesi ve nakillerin hasta nakil ambulanslarıyla yapılması gerektiğini, hastanelerde karşılama hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini ve ambulans personeline temizlik ve yemek molaları konusunda daha anlayışlı davranılması gerektiğini vurguladı. Sahada yaşanan daha birçok sorunu da yetkililere ilettiklerini belirtti.

Eylül ayında 12 çalıştay düzenlenecek

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ve yardımcılarının sorunların çözümünde yapıcı bir tutum sergilediğini ifade eden Özdemir, Sağlık-Sen olarak Eylül ayında 12 farklı çalıştay düzenleyeceklerini duyurdu. Özdemir, “Eylül ayındaki 112 çalıştayımızda, taban ve teşvik ücretlerinin artırılması, nöbet ve yemek ücretlerinin iyileştirilmesi, sürücülük yapan personelin ücretlerinin artırılması, hastane nakillerinin hasta nakil ambulansları ile gerçekleştirilmesi ve gereksiz vakaların önlenmesi için algoritma geliştirilmesi gibi konuları ele alacağız. Bu önerilerimizi de bakanlık yetkililerine sunacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından yeni Başkan Yardımcısı olarak atanan Dr. Tamer Hatipoğlu’na da hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini belirten Özdemir, ziyaretin verimli geçtiğini sözlerine ekledi.