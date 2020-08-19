6 adımda tatlı krizini önleyin!

Regl döneminde kadınların tatlı isteği her zamankinden fazla olabiliyor. Bu aşırı iştah artışı, zaten stresli olan bu dönemde, kadınların kendilerini daha gergin ve huzursuz hissetmesine neden oluyor

Bu dönemde hormon değişikliği, magnezyum ihtiyacı, dengeli beslenmemek ve yeterli miktarda su tüketmemek gibi sebepler tatlı yeme isteğinin ana nedenleri. Yenilen tatlıların kilo aldırması ise sıkıntıyı katlıyor. Bu yüzden kadınlar sağlıksız ve kalorili tatlılara yönelebiliyor, hem olumsuz semptomları artırıyor hem de kilo alarak daha da mutsuz hissediyor.

Peki, regl döneminde tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir? Türkiye'nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp, regl döneminde kadınların yaşadığı tatlı krizi problemini araştırdı ve bu durumu önlemenin 6 yolunu kadınlarla paylaştı:

1-Bu dönemde sağlıklı beslenmek mümkün

Canın tatlı istediğinde sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yönelebilirsin. Mesela 1 kase chia tohumlu puding ya da 1 bardak tarçınlı süt ve yanında birkaç adet hurma gibi.

2-Masum tatlı kaçamaklar

Bazen küçük tatlı kaçamakları da yapabilirsin. Bu, şu anlama geliyor: Şekeri az, sütlü ve kısmen besleyici tatlı. Örnek vermek gerekirse 1-2 top vanilyalı dondurma, bitter çikolata ya da bir porsiyon sütlü tatlı.

3- Çinko açısından zengin besinler tüketmek

Tatlı krizi dönemlerinde çinko içeren besinler tüketirsen hem bu ihtiyacını karşılar hem de sağlıklı beslenmiş olursun. Adet dönemini kilo almadan geçirmeye de yardımcı olur.

4- Kalsiyum tatlı tüketimimin önüne geçer

Kalsiyum İçeren besinleri tüketmek de tatlı ihtiyacının önüne geçer. Özellikle sütlü içecekler ve meyveli yoğurtlar böyledir.

5-Magnezyum kaynağı besinler tüketin

Muz gibi magnezyum içeren besinler de bu dönemde sana iyi gelecek. Hindistan cevizi sütü, 1-2 parça bitter çikolata ve bir avuç kaju, ceviz, badem ya da fındığı bunlara örnek verebiliriz.

6-Kurtarıcı meyve

Tatlıya çok fazla ihtiyacın olduğunu hissettiğinde sevdiğin bir meyveyi ye ve sevdiğin bir şeyi yapmaya yönelmelisin. Çünkü yeme isteği biraz da psikolojik aslında.

Kullanıcısını çok iyi tanıyan, onun istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan, ona özel tavsiye ve

mesajlarıyla gününü güzelleştiren Pepapp'tan regl dönemi ile ilgili en doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşabilirsin. Bunun gibi hayatını kolaylaştıracak ve renklendirecek pek çok makaleyi Pepzine'den takip edebilirsin. Pepapp'ın kullanıcı dostu ve keyifli özellikleri bununla da bitmiyor. Uygulama içindeki PepLand, PepStore gibi alanlarıyla dolu dolu zaman geçirmeni, eğlenirken kazanmanı sağlıyor. PepBox isimli kutu aboneliği ile her ay düzenli olarak en popüler ve kullanışlı ürünleri, mutluluk kutuları aracılığıyla seninle buluşturuyor. Pepapp, tüm bu yönleriyle 2015'ten beri kadınların severek kullandığı ve tercih ettiği bir uygulama. Onların en iyi arkadaşı.