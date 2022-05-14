6.5 ayda meme kanserini yendi, başka hastalara umut oldu

İzmir'de yaşayan Hande Çoban (34), yakalandığı meme kanserini geçirdiği 2 operasyon ve kemoterapi tedavisi ile 6,5 ayda yenmeyi başardı. Sosyal medyada tedavi sürecini paylaşarak kendisi gibi pek çok hastaya umut olan Çoban, kanseri yendikten sonra doğum gününde meme kanseri hastaları için 120 bin TL'lik bağış topladı. Çoban, "Kül olurken ışık saçabilmeyi hedefledim. Çok acılar çektim ama hep gülümsemeyi paylaştım" dedi.

İzmir'de yaşayan bir organizasyon şirketi sahibi ve 1 çocuk annesi Hande Çoban, göğsünde fark ettiği küçük bir kitleden şüphelenerek doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Çoban'a geçen 12 Haziran'da meme kanseri teşhisi konuldu. Mücadele dolu tedavi sürecinin birçok aşamasını sosyal medya hesabından paylaşıp, kendisi gibi hastaları güçlendirmeyi hedefledi. Kanserin metastaz yaptığı fark edilen Çoban, 2 defa operasyon geçirdi ardından kemoterapi tedavisi gördü. 6,5 aylık sürenin sonunda Çoban'ın tedavisi tamamlandı ve 30 Aralık'ta gerçekleştirilen pet çekimlerinde sağlığına kavuştuğu anlaşıldı. Sosyal medyada tedavi sürecini paylaşarak kendisi gibi pek çok hastaya umut olan Çoban, kanseri yendikten sonra doğum günü olan geçen 7 Mayıs'ta meme kanseri hastaları için 120 bin TL'lik bağış topladı.

'6,5 AYDA YENEREK KANITLADIM'

Çoban, "Kül olurken ışık saçabilmeyi hedefledim. Doğum günüme kadar bu kanseri yeneceğim' diye yola çıktım. Sosyal medya beni kızımın saçlarını kestiğim video ile tanıdı. 8 milyon kişi videoları izledi. Sonra herkes mesaj atmaya başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını düşündüm. Bütün sürecimi acısını, tatlısını paylaştım. Herkese tedavinin ötesinde moral ve motivasyonla zorlukların üstesinden gelinebileceğini 6,5 ayda kanseri yenerek gösterdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden çok güzel bir umut oldum. Çok fazla ağrı, çok fazla acı çektim ama hep gülümsemeyi paylaştım. Onların destekleriyle daha da güçlendim ve birlikte çok güzel bir yolculuk yaptık" diye konuştu.

'İKİ GÖĞSÜM BİRDEN BOŞALTILDI'

Tedavi sürecinin detaylarını anlatan Çoban, "12 Haziran'da bu rahatsızlığa yakalandım. Toplu iğne ucu kadar küçük bir kan sıvısıyla yola çıktık. 2 gün içerisinde tetkikler yapıldı ve kanser olduğum anlaşıldı. 30 Aralık'ta pet çekiminde bütün tedavim tamamlandı. Böylelikle tam 6,5 ayda kanseri yendim. Başlangıç evresi olarak düşündüğümüz evrem üçüncü evreydi. 6,5 ayda muazzam bir motivasyon ve tedavi ile bu işi sonlandırdık. 2 operasyon geçirdim. Kanserin türü süt kanalları içerisinde toz taneleri şeklindeydi. Elime gelen hiçbir kitle yoktu. Ameliyat sırasında lenflerime metastaz yaptığı fark edildi ve dört lenfim alındı. Daha sonra biyopsi raporumuz olumsuz geldi. Dünyada az örneği görülen bir kanser türüydüm ve yeniden ameliyat olmam gerekti. Hızlı bir süreçte 2'nci operasyona alındım. 6,5 saatte 2 göğsüm birden boşaltıldı ve aynı ameliyatta protez takıldı. 2 operasyon sonrasında kemoterapi ve radyoterapi sürecim oldu" ifadelerini kullandı.

'KANSERİ MİSAFİR OLARAK DÜŞÜNDÜM'

Kansere yakalandığı günden beri doğum gününü kutlayacağı günü hayal ettiğini anlatan Çoban, "Çok güzel bir hazırlık içerisine girdik. Meme kanseri olan kadınlara dokunmaya karar verdim. Sağlıkta Kalite (SAĞKAL) Derneği için bağış topladık. 65 bin TL dernek için topladık. Aynı zamanda acil ameliyat olması gereken ve sosyal medyadan bana ulaşan 3 kadın vardı. O kişiler için de 55 bin TL topladık. Toplamda 120 bin TL ile kadınlarımıza umut olduk. Kanseri bir misafir olarak düşündüm. Bu yüzden moralim hep yerindeydi. Moral ne kadar iyi olursa o kadar çabuk iyileşiyorsunuz. Mutluluk çok önemli. Hormon salgılıyorsunuz. Mutluluk hormonunun gücüne çok inanıyorum" dedi.

'RUHEN VE BEDENEN HAYATA TUTUNDU'

SAĞKAL Derneği Başkanı ve Hande Çoban'ın tedavisini gerçekleştiren Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul ise "Hande hanım genç yaş grubu bir hasta. Çok güçlü bir karakter. Her 2 memenin de boşaltılmasına karar verildi. Daha sonra medikal tedavisini aldı. Şu an genel durumu çok iyi. Özellikle genç yaş grubu böyle bir şeyle karşılaştığında tekrarlama olasılığından endişe ediyor. Bu hastalıkların aynı memede veya karşı memede tekrarlama yetenekleri var. Tabii ki mümkünse önce genetik kodu bakılarak yolculuk ediliyor. Ruhen ve bedenen artık hayata tutunmuş durumda. Koltuk altındaki lenflere metastaz yapması, vücutta büyük bir metastaz olmaması büyük bir avantaj. Kemoterapi zamanımızda 4,5 ayda tamamlanabilir. Günümüzün onkolog alt yapısı çok gelişti, Türkiye bütün ilaçlara sahip. Bu koşullarda hastalık çok iyi cevap veriyor. Böylelikle hızlı şekilde hem medikal onkolojisi hem de radyasyon tedavisi tamamlanabildi" değerlendirmesinde bulundu.