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ABD, Pfizer ve Moderna aşıları araştırma sonucunu açıkladı

ABD’de 4 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ile Moderna şirketlerinin geliştirdiği Kovid-19 aşılarının ilk dozdan sonra da yüzde 80 oranda etkili olduğunu ortaya koydu

ABD, Pfizer ve Moderna aşıları araştırma sonucunu açıkladı
30 Mart 2021 Salı 11:04

ABD’de 14 Aralık 2020-13 Mart 2021 tarihleri arasında BioNTech/Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının uygulandığı 4 bin sağlık çalışanına ilişkin yapılan araştırma raporu yayınlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlarda, Aşılanmamış sağlık çalışanlarında 161 Kovid-19 vakası görülürken; yalnızca bir doz alan çalışanlarda 16 ve her iki dozu alan sağlık çalışanlarında sadece 3 vaka görüldüğü ifade edildi.


CİDDİ ORANDA GERÇEK BİR KORUMA SAĞLADI


Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Başkanı Rochelle Walensky araştırma sonucuna yönelik yaptığı açıklamada, “Onay almış mRNA Kovid-19 aşıları, ülkemizin sağlık personeli, ilk müdahale ekipleri ve diğer kritik ön cephe çalışanlarına karşı erken ve ciddi oranda gerçek bir koruma sağladı” dedi.


AŞI GELİŞTİRİCİLERİNİN VERDİĞİ ETKİNLİK ORANLARIYLA ORANTILI


BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının klinik çalışmalarında aşıların etkinlik oranının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. Yapılan saha çalışmasında ise bu oranında yüzde 90 olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışmanın iki aşının etkinlik oranlarını ayrı ayrı ölçecek nitelikte yapılmadığı açıklandı. Öte yandan ilk dozun ardından etkinlik oranının yüzde 80 olduğu, ancak bu etkinlik oranının kısıtlı bir zaman diliminde geçerli olduğu ifade edildi. Yüzde 90 etkinlik oranına ikinci dozun ardından ulaşıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #biontech #moderna #aşı #koronavirüs aşı
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