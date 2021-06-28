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Aileler dikkat! Çocuklarda hikikomori arttı!

Çocukların evde daha fazla vakit geçirmesi sonrası ekran ya da oyun bağımlılığı görülme oranının arttığını belirten Psikolog Yağmur Bedir, "Ekran bağımlılığını 'hikikomori' diye adlandırıyoruz. Çocukların aile ve arkadaş ortamından kendilerini çekip yemek dahil olmak üzere, daha çok odada vakit geçirmesi olarak adlandırılıyor" dedi

Aileler dikkat! Çocuklarda hikikomori arttı!
28 Haziran 2021 Pazartesi 11:14

Kendi yaşıtlarıyla okulda vakit geçiremeyen çocukların internet ortamında sanal arkadaşlıklar ve oyunlara yoğunlaştığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Psikolog Yağmur Bedir, ekran ve oyun bağımlılığının çok üst seviyede arttığını anlattı. Ekran bağımlılığı nedeniyle çocukların gün geçtikçe asosyal bir kişi olabileceğini ifade eden Psikolog Yağmur Bedir, hikikomori olarak adlandırılan ekran bağımlılığının klinikte gözlenmeye başladığını söyledi.


"FAZLA KORUYUCU AİLELERDE GÖRÜLEBİLİR"


Ekran bağımlılığının iki türlü çocukta görüldüğünü söyleyen Psikolog Yağmur Bedir, “Birincisi fazla koruyucu yapıda bir aileye sahip çocuklarda ailenin çocuğu çok fazla kontrol altında tutmasından kaynaklı olarak çocuk kendini odaya kapatıp kendi güvenli alanında olduğundan aile tarafından tepki görmüyor. Ya da çocuk kendi yaşıtları tarafından belirli bir zorbalığa uğruyorsa kendini ortamdan uzaklaştırıp odasında yüz yüze görmeyeceği kişilerle iletişim kuruyor” diye konuştu.


Ekran bağımlığının artmasıyla birlikte çocuklarda gelişen hareketsiz zaman içerisinde obezitenin tetiklenmesine sebep oluyor. Aileler çocuklarında yeme bozukluğunu çok geç fark edebiliyor. Bu durumun ilerlemesi sonucu bazı psikolojik problemlerin de görüleceğini ifade eden Bedir, “Eğer aileler erken teşhisi koyamazlarsa çocukları kaygı, depresyon, saldırganlık duyguları ile kendini daha fazla içe kapattığından kişilik bozukluklarına kadar gidebilecek bir durum” dedi.


AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER


Ailelerin çocuklarla çatışmaktan öte iletişim kurmaya özen göstermesi gerektiğini belirten Psikolog Yağmur Bedir, uyarılarını şu sözlerle sıraladı:


"Ailecek yapılacak etkinlikler ortak alanda artırılmalıdır. İnternetin kullanımı yasaklanmamalı ama hangi amaç ve içerikle kullanıldığı daha kontrol edilmelidir. Aile sürekli televizyon başında vakit geçiren bir aile ise çocuğun da bir kere bu olaydan dolayı ekrandan uzaklaştırılıyor olması çok mantıklı ve imkanlı bir durum değil.  O nedenle verimli ama belki de daha kontrollü hareket ederek yaş vermeden, okul çağına başladıktan sonra 6-7 yaşında internete en erken başlamaları düşünülebilir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #hikikomori #hikikomori nedir #çocuk #ekran bağımlılığı
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