İLK MAÇ HÜSRAN OLDU!
İLK MAÇ HÜSRAN OLDU!
0
DENİZLİSPOR'DA MALİ KRİZ!
DENİZLİSPOR'DA MALİ KRİZ!
0
AĞRININ NEDENİ...
AĞRININ NEDENİ...
0
77 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
77 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
0

Aşı çalışmalarındaki hızlanmayı Bakan Koca duyurdu

Aşıların gelmesi ile birlikte Türkiye'de aşı çalışmaları hızlandı. Bakan Koca, bir günde yapılan aşı sayısını açıkladı

Aşı çalışmalarındaki hızlanmayı Bakan Koca duyurdu
12 Haziran 2021 Cumartesi 07:55

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele aşılama ile sürüyor. BioNTech ile yapılan anlaşma sonrası aşıların hızla gelmesi ile Türkiye'de de aşı çalışmaları hızlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada son 24 saatte 597 bin 647 kişinin aşı olduğunu duyurdu.

Koca'nın açıklaması şöyle:  "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür. Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok."


Kaynak: DHA
Etiketler; #koronavirüs aşı #aşı olan kişi sayısı #Fahrettin Koca
Önceki Haber
İzmir depremi ile ilgili ilk iddianame kabul edildi
Sonraki Haber
Sokakta kurşun yağdırdılar. Olan çocuğunu parka götüren babaya oldu!
Omuzdaki ağrının nedeni...
Omuzdaki ağrının nedeni...
0
Bakan Koca: Randevunuzu aksatmayın, aşılar israf olmasın!
Bakan Koca: Randevunuzu aksatmayın, aşılar israf olmasın!
0
Üç meslek grubuna daha aşı hakkın geldi!
Üç meslek grubuna daha aşı hakkın geldi!
0
Çocuğunuzu güneşten koruyun!
Çocuğunuzu güneşten koruyun!
0
Karşıyaka'da Büyükkarcı adaylığını açıkladı
Karşıyaka'da Büyükkarcı adaylığını açıkladı
0
Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?
Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.