Aşı çalışmalarındaki hızlanmayı Bakan Koca duyurdu

Aşıların gelmesi ile birlikte Türkiye'de aşı çalışmaları hızlandı. Bakan Koca, bir günde yapılan aşı sayısını açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele aşılama ile sürüyor. BioNTech ile yapılan anlaşma sonrası aşıların hızla gelmesi ile Türkiye'de de aşı çalışmaları hızlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada son 24 saatte 597 bin 647 kişinin aşı olduğunu duyurdu.

Koca'nın açıklaması şöyle: "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür. Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok."