Aşı en etkili korunma

Rahim ağzı kanserinin, kadınlar arasında en sık görülen 2. kanser türü olarak karşımıza çıktığını söyleyen Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Op. Dr. Cem Kınık, "Her 100 kadından en az ikisi hayatının bir döneminde rahim ağzı kanserine yakalanabiliyor.

Bu kansere ise yüksek oranda HPV neden oluyor. Bunun yanı sıra erken yaşta başlayan cinsel ilişki, A ve C vitamin eksikliği, birden fazla cinsel partnerin olması, sigara kullanımı ya da ailede bulunan rahim ağzı kanseri öyküsü yani genetik faktörler de bu hastalığın görülmesine sebep olabilirRahim ağzı kanserine karşı en etkili koruyucu yöntem ise aşıdır. Hastalığın en önemli belirtilerinin; genellikle ilişki sonrası vajinal kanama, kanlı veya kötü kokulu akıntı olarak ortaya çıktığını belirten Dr. Kınık, şu bilgileri verdi: "Bu belirtiler görüldüğünde kişinin geç kalmadan uzman bir hekime başvurarak ilgili kontrolleri yaptırması gerekiyor. Bu belirtilere rağmen kontrollerin yaptırılmaması sonucunda tedavi süreci daha da zorlaşıyor.

Rutin kontroller

Rahim ağzı kanseri aşısının koruyuculuğu kanıtlansa da, aşı olan kişilerin yine de rutin kontrollerini yaptırması gerekir. Smear testi ile rahim ağzında oluşan ve yıllar içerisinde kansere dönüşme riski olan lezyonları, erken dönemde tespit edebiliyor ve gerekli tedaviyle kansere dönüşmesini engelleyebiliyoruz. Bu arada çok sık vajinal duş yapılmamalı, kozmetik sabunlar kullanılmamalıdır. Ph değeri 3.5 ve 5.5 arasında olan sabunlar tercih edilmelidir. Ayrıca sentetik iç çamaşırları yerine pamuklu çamaşırlar tercih edilmeli ve bu çamaşırlar kullanılmadan önce kesinlikle ütülenmelidir. Op. Dr. Cem Kınık, tedavisi tamamlanmış kişilerin, hekimlerinin kontrolünde çocuk sahibi olabileceğini de sözlerine ekteledi.