Aşı şirketinden umutlandıran mutasyon açıklaması

Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının mutasyon geçirmiş virüste de etkili olduğunu açıkladı

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüs için aşı çalışmaları yapılırken, bu kez de virüsün mutasyona uğramış türü endişelere neden oldu.

İlk kez İngiltere'de çıkan mutasyon daha sonra 30'u aşkın ülkede de görüldü. Virüse karşı aşı çıkmasına rağmen, aşının mutasyonlu virüste etkili olup olmayacağı endişe uyandırıyordu.

Konuyla ilgili rahatlatan açıklama ABD'li ilaç devi Pfizer'dan geldi. Şirket yaptığı açıklamada BioNTech ile birlikte ürettiği aşının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu duyurdu.

Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada, Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen corona virüsü mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

Şirketin aşı bilimcilerinden Phil Dormitzer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 16 farklı mutasyon test ettiklerini ve hepsinde de aşının etkili olduğunu söyledi.