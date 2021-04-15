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'Aşılar çöpe gidiyor' iddiasına Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi

'Aşılar çöpe gidiyor' iddiasına Koca'dan yanıt
15 Nisan 2021 Perşembe 11:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #aşı
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