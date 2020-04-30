Bağışçı olacağı günü bekliyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 2 haftadır koronavirüs tedavisi gören 25 yıllık doktor Ogün Madran (49), immün plazma bağışı ile sağlığına kavuştu. Taburcu olacağı günü bekleyen Madran, plazma bağışı için donör olacağını, ardından da görevinin başına döneceğini söyledi.

Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan doktor Ogün Madran’a, 13 Nisan’da koronavirüs teşhisi konuldu. H,astaneye yatırılan Madran, tedaviye cevap vermeyince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımanan ve nefes darlığı problemi başlayan Madran’a, immün plazma tedavisi uygulanması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Ankara’dan bulunan donörden alınan immün plazma, Samsun’a gönderildi. Plazma ve ilaç tedavisi ile sağlığına kavuşan Madran, şimdi taburcu olacağı günü bekliyor.

Görevime döneceğim

Covid-3 Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Oğuz Uzun yönetimindeki 19 hemşire, 8 araştırma görevlisi ve 9 personelin canla başla çalıştığı hastanede Madran’ın tedavisini üstlenen öğretim üyesi Yusuf Taha Güllü, “Meslektaşımız Madran, sitokin fırtınası dediğimiz bir sürece doğru gidiyordu. Uyguladığımız tedavilere cevap vermeyince plazma tedavisine karar verdik. Plazma tedavisiyle birlikte hastamızın şikayetleri yavaş yavaş azalmaya başladı. Yoğun bakım ihtiyacı azaldı ve hastamızı normal servise aldık. İlk geldiği zaman durumu çok kötüydü ancak şu an genel durumu gayet iyi. Plazma tedavisiyle hastamız ciddi bir fayda gördü, şikayetleri azaldı. Covid hastalığı geçiren tüm hastalarımıza sesleniyorum. Lütfen Kızılay’a ve kan merkezlerine başvurarak, plazma bağışı yapsınlar. Çünkü plazma bağışı hayat kurtarıcı olabiliyor" dedi. Herkese çok teşekkür eden doktor Ogün Madran ise, “Plazma tedavisi ile sağlığıma kavuştum. Şu an antikor oluşmasını bekleyeceğiz. Daha sonra plazma için donör olacağım. Tam anlamıyla iyileşince görevimin başına geçeceğim” ifadelerini kullandı.

