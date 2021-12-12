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Bakan Koca açıkladı: İzmir'de 5 omicron vakası var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'omicron' varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirterek "Bunlardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" dedi

Bakan Koca açıkladı: İzmir'de 5 omicron vakası var!
12 Aralık 2021 Pazar 08:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omicron varyantına rastlandığını söyledi. 

Bakan Koca, "Türkiye’de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #omicron #izmir #izmir omicron
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