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Bakan Koca açıkladı: Maymun çiçeği vakası arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez 30 Haziran tarihinde açıklanan maymun çiçeği vakalarının arttığını açıkladı. Koca, "Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında." ifadelerini kullandı

Bakan Koca açıkladı: Maymun çiçeği vakası arttı!
02 Ağustos 2022 Salı 11:00

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz gündemden düşmemişken, birçok ülkede maymun çiçeği alarmı verildi.

Ülkemizde ise ilk maymun çiçeği vakası 30 Haziran tarihinde açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi duyurup "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." demişti.

VAKA SAYISI 5 OLDU

Salgınla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Bakan Koca, bu kez maymun çiçeği vakalarının arttığı haberini verdi. Koca, "Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında. Hastalık yakın temasla bulaşıyor, pandemi riski yok" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI

Öte yandan dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi. Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık bakanı #maymun çiçeği
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