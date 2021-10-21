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Bakan Koca: Çağrılarıma lütfen kulak verin

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece dün 214 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin" dedi

Bakan Koca: Çağrılarıma lütfen kulak verin
21 Ekim 2021 Perşembe 08:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle dün vefat eden kişi sayısının 214 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214."

Koca ayrıca şu açıklamaları yaptı:

-Dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı.

-65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir.

-En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok.

Etiketler; #Fahrettin Koca #koronavirüs ölüm sayısı #sağlık
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