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Bakan Koca'dan sağlık raporu açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli

Bakan Koca'dan sağlık raporu açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli
01 Nisan 2022 Cuma 15:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli-süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli-süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır. Buna göre; geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması, maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Fahrettin Koca #sağlık raporu
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