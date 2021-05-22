Bakan Koca: Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak” açıklamasında bulundu

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs sonu haziran başı Türkiye’ye 30 milyon doz teslim edilecek olan BioNTech aşısının ilk dozunda oluşan yüksek korumadan faydalanmak istediklerini söyledi.

Bakan “30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız” dedi. Koca ikinci dozların ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi.

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin eylüle kadar Türkiye’ye 120 milyon doz aşı tedarik edileceğini söylemişti.

Koca bu miktarla Türkiye’nin aşı sorunun çözüldüğünü belirterek, “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var… O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki… Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız” dedi.

20 yaş altının aşılanmasıyla ilgili de bilgi veren Koca, şöyle konuştu: “BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.”