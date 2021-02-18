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Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı görülen illeri sıraladı

Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı
18 Şubat 2021 Perşembe 15:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci ile ilgili açıklama yaptı. Koca "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.

Etiketler; #sağlık #Fahrettin Koca #Koronavirüs
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