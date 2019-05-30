Bebeklerde Göz Tarama Aşamaları

Yeni doğan bebekler ilk olarak mutlaka göz taramasından geçmeleri gerekir.

Doğuştan olabilecek görme bozuklukları erken teşhis ile daha hızlı bir şekilde tedavi edilir. Bunun için yapılması gereken anne ve babaların çocukları için bu konuda uzman göz hekimini bulmaları olacaktır. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay’ a güvenerek bebeklerde göz dibi muayenesi ve diğer tüm muayene çeşitlerini yaptırabilirsiniz. İzmir’de uzman göz doktorları içinde kendini kanıtlayan ve sayısız hastaya şifa olan Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay ile çocuklarınızın tüm hayatlarını etkileyecek göz muayenelerini yaptırabilirsiniz.

Bebeklerde Göz Muayenesi Zamanı

Yeni doğan bebeklerde göz muayenesi hangi ayda yapılır sorusu genel olarak annelerin düşündüğü sorudur. Bebeklerin gözleri için gereken muayene 1 yaş içinde mutlaka belli periyotlar çerçevesinde yapılmalıdır. Ancak dikkatli anneler bebekleri doğar doğmaz bir sorun hissederlerse hemen bize getirerek gerekli muayeneyi yaptırmaları gerekir. Hiçbir sorun yaşanmasa da çocuklar 2 yaşına kadar en az bir kez özel kliniğimize getirilip muayene ettirilmeleri zorunludur. Bu muayene sonrasında mutlaka detaylı epikriz raporu verilmektedir.

Yenidoğan Bebeklerde Göz Muayenesi Zorunluluğu

Yeni doğan bebeklere genellikle doğar doğamaz antibiyotik sıkılarak ilk haftalardaki enfeksiyon çıkma ihtimali baştan engellenir. Ancak daha sonraki süreçte de göz enfeksiyonları, bebeklerin gözlerinde çapaklanma ve sulanma ortaya çıkabilmektedir. Bebeklerde akıntı ve çapaklanma oluşuyorsa mutlaka bu konuda uzman bir göz hekiminie başvurmanızı öneriyoruz. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay bebeklerdeki göz sorunlarının ihmal edilmemesini önermektedir.

Yenidoğan göz muayenesi nasıl yapılır sorusuna en iyi yanıt kliniğimiz tarafından verilmektedir. Dünyaya gelen bebeklerin göz muayenesi ışık reflekslerin kontrolü ile başlar ayrıca göz kapakları ve gözün anatomik yapıları da haricen kontrol edilir.

Özel cihazlar sayesinde gözde var olan veya oluşması muhtemel hastalıklar kısa süre içinde uygun tedavi programları neticesinde giderilmektedir. Genellikle bebeklerde gözyaşı tıkanıklığı rahatsızlığı çok yaygındır. İlk 1 yaşına kadar fark edilirse cerrahi müdahaleye gerek kalmadan masaj ve damla tedavisi ile giderilebilir. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay doğru masaj tekniğinin bu hastalığın tedavisi için çok önemli olduğunun belirtmektedir.

Bebeklerde kapsamlı göz muayenesi