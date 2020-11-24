Bel ağrılarını hafife almayın

Gözde Kuşadası Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Abuzer Kayar her bel ağrısının bel fıtığı anlamına gelmediğini belirterek, bu konuda mutlaka uzman hekimlere danışılması gerektiğini söyledi

Gelişmiş toplumlarda bel ağrısının hem iş gücü kaybına hem de günlük yaşamda önemli kısıtlamalara neden olduğuna dikkat çeken Dr. Abuzer Kayar bu durumun hayat kalitesini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Uzm. Dr. Kayar, "Her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmemektedir. Bel ağrısı yapan birçok neden vardır bunlar uzman doktor kontrolünde incelenerek karar verilmesi gereklidir. Bel fıtığına bağlı şikayetler genelde bel ağrısı ile bacakta uyuşma, yanma, kasılma ve güçsüzlüktür. Bunun haricinde bel eklemlerindeki kireçlenmeler, skolyoz dediğimiz eğrilikler, bel omurlarını zorlayıcı aktiviteler, kemiklerdeki kırıklaşmalar, omurga içinde ve çevresinde gelişen tümörler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, iç organ ağrıları da bel ağrısına neden olabilir. Kesin tanı fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının incelemesi sonrası konulmalıdır" diye konuştu.

Bel ağrılarının tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Abuzer Kayar şu bilgileri verdi: "Bel ağrısı, fizik tedavi, bel omurlarının arasına yapılan enjeksiyonlar veya ilaç tedavisi ile tam veya tama yakın iyileşmektedir. Buradaki esas önemli konu fizik tedavi uzmanına zamanında gidilmesidir. Merkezimizde bel fıtıklarını ameliyatsız iyileştirme oranımız %95'ler seviyesindedir. Halkımıza önerim, çektirme yok etme gibi tedavilere inanmamasıdır. Çünkü bel omurlarımızın içinde idrar yollarımıza ve bacaklarımıza giden çok önemli sinirler geçmektedir. Yanlış veya zorlayıcı bir hareket kalıcı hasarlara ve belden aşağı felçlere neden olabilmektedir. Kaldı ki bazı bel ağrısı sebepleri mutlak istirahat gerektirir bu durumlarda bel omurlarını çekme yerine koyma gibi aldatıcı işlemler kalıcı olarak çok şiddetli ağrılara ızdıraplara neden olabilir"

Kuvvetlendirmek önemli

Uzm. Dr. Abuzer Kayar, "Bel ağrılarının işe bağlı olarak, uygun olmayan postürde ağır yük kaldırma, uzun süre oturma-ayakta bekleme, bel omurlarını zorlayıcı aktiviteler nedeniyle oluşabiliyor. Bu nedenle çalışma koşullarında ergonomiye dikkat edilmesi ve bel ağrılarını önlemeye yönelik mümkünse pilates, yüzme gibi bel kaslarını kuvvetlendirici egzersizlerin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



