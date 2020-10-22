Beyin pilleri artık şarj edilebiliyor

Parkinson ve hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan beyin pilleri artık dışarıdan şarj edilebiliyor

Bu işlemi hastanın rahatlıkla uygulayabildiğini anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Beyin pillerinin ömrü 4-6 yıl arasındaydı. Bu sürenin sonunda pil bitmeden yarım saatlik bir operasyonla hastaların cihazlarını değiştirmek gerekiyordu. Gelişen teknoloji sayesinde dışarıdan şarj edilebilen ve 20-25 yıla kadar ömrü olan pilleri uygulamaya başladık. Bu teknoloji uzunca bir süre pil değişim operasyonuna ihtiyaç kalmamasına imkan sağladı. ” dedi.

Parkinson ve hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılan beyin pillerinin yeni teknolojiyle birlikte hem hasta hem hekim için daha yararlı bir hal aldığına dikkat çeken Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, önemli bilgiler paylaştı. Beyin pillerinin basitçe beynin içerisine yerleştirilen iki ince elektrot olduğunu anlatan Op. Dr. Ali Zırh, “Göğüste kalp pili gibi köprücük kemiği altına koyduğumuz ve dışardan bilgisayar ile programlayarak elektrik akımının gücünü değiştirebildiğimiz pil cihazı ve onları birbirine bağlayan 2 adet uzatma kablosundan oluşan bir sistem. Beynin içerisinde kendini emniyette hissedecek hiçbir nöron yok. Beynin her bölgesine ulaşabilmemiz oraya elektrik akımı verebilmemiz mümkün. Bizim yararlı olabildiğimiz bölgelerde özellikle hareket bozukluklarının tedavisinde beyin pilini yaygın olarak kullanıyoruz. Başta Parkinson hastalığı geliyor” diye konuştu.

Ömrü 2-3 yıla kadar düşüyordu

Beyin pilinin yüksek doz ilacın etkisini taklit ettiğini belirten Op. Dr. Ali Zırh, gelişen son teknolojinin beyin pilleri üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

“Bu yöntem sayesinde yüksek doz ilaç almanın iyiliğini hastalarımıza kazandırabiliyoruz. Beyin pilleri eskiden şarj edilemiyordu, bir batarya ömürleri vardı. Parkinson hastalarında bu süre verilen elektrik akımına endeksli olarak ortalama 4 ila 6 yıl civarındaydı. Bu sürenin sonunda ise pilin değiştirilmesi gerekiyordu. Distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden bir başka rahatsızlıkta daha yüksek doz elektrik akımı vermek zorunda olduğumuz için pillerin ömrü 2-3 yıla kadar inebiliyordu. Günümüzde ise dışarıdan şarj edilebilen teknoloji ile modern bir beyin pilinin verebileceği tedavinin önemli özelliklerine kavuşuldu. Dolayısıyla son zamanlarda artık dışarıdan şarj edilebilen beyin pillerini takıyoruz. Bu piller, ortalama 25 yıla kadar ömrü olduğu iddia edilen, hastanın ihtiyacı ve tercihine göre haftada ya da 2 haftada bir şarj edilmesi gereken cihazlar. Artık hastaların pillerini değiştirmeye ihtiyaçları da olmuyor.”