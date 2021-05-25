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BioNTech aşısında ikinci doz 12 hafta sonra

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, BioNTech ile yapılan anlaşmanın ardından Haziran ayında gelecek aşıların 2. doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılması görüşüldü

BioNTech aşısında ikinci doz 12 hafta sonra
25 Mayıs 2021 Salı 09:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmaların masaya yatırıldığı belirtildi. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı. Bu kapsamda Haziran'da gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi.

Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da ifade edildi.

'Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır'


Sabah'tan Burak Çelik'e konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş "BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye'de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır. Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır ve Eylül'e mutlu şekilde gireriz" dedi.

Etiketler; #biontech #biontech aşısı #sağlık bakanlığı
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