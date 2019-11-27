Böbrek taşı yaşamı kabusa çevirmesin

Son yıllarda giderek artan böbrek taşı oluşumu, dayanılmaz sancılar çektirmesinin yanında, organ kaybına bile yol açabiliyor. Doç. Dr. Özveri, taş oluşumunu engellemeye yardımcı olacak korunma yollarını anlattı.

Böbret taşının, özellikle gece saatlerinde şiddetli sancılarla uykudan uyandıran, yaşamı kabusa çeviren bir sorun olduğunu söyleyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nden Doç. Dr. Hakan Özveri, "Halk arasında 'idrar yollarından kum dökme' olarak bilinen bu hastalık, erkeklerde kadınlara göre iki üç kat daha fazla görülüyor" dedi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özveri, böbrek taşının en çok yetersiz sıvı alımından kaynaklandığını belirterek "Bununla birlikte, son yıllarda sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi ve yüksek proteinli diyetler yapılması da idrardaki mineral yoğunluğunun böbreğin eritebileceğinden fazla olmasına ve böbrek taşları oluşumuna neden oluyor" diye konuştu. Taşa bağlı bir idrar yolu tıkanıklığının, böbreklerde hızla ilerleyen bir enfeksiyona zemin hazırlayabildiğini, hastalarda ateş, üşüme ve titremenin de görülebildiğini ve tedavi edilmediği takdirde ileride böbrek kaybına bile yol açabileceğini söyleyen Özveri, korunma yollarını ise şöyle anlattı:

Bol su için

"Havaların soğumasıyla yaz aylarının aksine su tüketimi azalıyor, su içmek için susama bekleniyor. Oysa yetersiz su ve sıvı tüketimi böbrek taşı sorununa yol açan temel etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle her gün mutlaka yeterli su içilmeli. Egzersiz yapın: Hareketsizlik sağlığın en büyük düşmanlarından biri olduğu gibi böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmaya dikkat edin. Tuzdan kaçının: Günlük tuz tüketimi en çok bir çay kaşığı olmalı. Aşırı tuz birçok hastalık gibi, böbrek taşının da kolayca oluşmasına neden oluyor. Hazır gıdalar da yüksek tuz içerdiğinden ambalajlı hazır gıdalardan uzak durun. İdeal kilonuza ulaşın: Yapılan çalışmalar kilo fazlalığı olanlarda, obezite tanısı alanlarda böbrek taşı oluşum sıklığının arttığını gösteriyor. Vücut kitle endeksinizi yaşınıza ve cinsiyetinize göre ideal tutun. Hayvansal proteinler: Hayvansal proteinlerden zengin beslenme taş oluşumunu tetikliyor. Bu ürünleri kilogram başına 1 gr. olacak şekilde 24 saatte tüketilecek hayvansal proteinin hesaplanarak tüketilmesi (örn: 70 kg. bir insan için 70 gr) böbrek taşı riskini önemli ölçüde azaltıyor. Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler de aşırı tuz içerdiğinden taş oluşmasını tetikliyor.

Genetik inceleme yaptırın

Sık tekrarlayan taş hastalığı olanların, gerekirse ileri görüntüleme yöntemleri ile olası anatomik ve fonksiyonel bozuklukların tespit edilerek tedavi edilmesi ve risk faktörlerinin azaltılması gerekiyor. Ailenizde böbrek taşı hastalığı öyküsü varsa genetik incelemeyi ihmal etmeyin. Her gün limon: Limon suyundaki sitrat taş oluşumunu engelleyici ve koruyucu rol oynuyor. Sabahtan başlayıp günde 1-1.5 kesilmiş limonu suya koyuqp içiniz."