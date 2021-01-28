Bu tarçını tüketirken dikkat!

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte, halk arasında şifa deposu olarak bilinen tarçının kullanımı da arttı

Piyasada, Seylan ve Çin adında iki çeşit tarçının bulunduğunu belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, Çin tarçınının kullanımıyla ilgili hayati uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Turhan, “Çin tarçını, zengin bir kumarin kaynağı. Bazı bilimsel araştırmalara göre, fazla kumarin tüketmek, karaciğerde hasar riskini artırıyor. 59 kilogram bir kişi, günde en fazla 5 miligram kumarin almalı. Çin tarçınının kumarin içeriği ise, çay kaşığı başına 7 ila 18 miligram arasında değişebiliyor. Tarçın yemeyin demiyorum. Ancak Çin tarçını, fazla tüketilmemeli” dedi.

Gıda alanında bilimsel çalışmalara imza atan, makaleleri uluslararası dergilerde yayınlanan İEÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, tarçının birçok içecek ve tatlı türünde kullanıldığına dikkat çekerek, faydalı yönlerinin de azımsanmaması gerektiğini söyledi.

SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI DA VAR

Prof. Dr. Turhan, “Tarçın, tarçın ağacının iç kabuğundan yapılan bir baharat. Kozmetik, gıda ve tıbbi endüstrilerde kullanılıyor. Antioksidan yönünden zengin tarçın, tip-2 diyabete ve obeziteye faydalı. Kan şekeri kontrolü ve kalp hastalığı için bazı risk faktörlerinin azaltılması gibi sağlık yararlarıyla bağlantılı. Tarçın kabuğu halk arasında; gaz, karın ve kabız ağrılarını giderici olarak da kullanılır. Ayrıca toz tarçının iştah açıcı etkisi de biliniyor. Tarçın, az veya orta miktarlarda yenmesi halinde, güvenli ve sağlıklı bir baharat” dedi.

ÇİN TARÇINI DAHA UCUZ

Prof. Dr. Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Literatürde verilen bilgiye göre, toplamda 10 farklı türde tarçın mevcut. En fazla bilinen ve kullanılan türleri ise, Seylan tarçını ve Çin tarçını. Çin tarçını, zengin bir kumarin kaynağı. Öğütülmüş Çin tarçınının kumarin içeriği, çay kaşığı başına 7 ila 18 miligram arasında değişebiliyor. Seylan tarçını ise, eser miktarda kumarin içerir. Seylan tarçını, kumarin miktarı açısından Çin tarçınına göre oldukça düşük. Fiyatı da Çin tarçınına göre daha ucuz. Tolere edilebilir günlük kumarin alımı, vücut ağırlığının kilogramı başına 0.05-0.1 miligram arasında. Bir başka değişle, 59 kilogram bir kişi için günde 5 miligram. Bu durum, sadece 1 çay kaşığı Çin tarçını ile günlük sınırın aşılabileceği anlamına gelir.”

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER

Aşırı kumarin tüketiminin zararlarına ilişkin bilimsel çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Turhan, “Yapılan bazı araştırmalar, çok fazla kumarin tüketmenin karaciğer toksisitesi ve hasar riskini artırabileceğini gösteriyor. Örneğin, kemirgenler üzerinde yapılan araştırmalar, çok fazla kumarin yemenin akciğerlerde, karaciğerde ve böbreklerde kanserli tümörlerin gelişmesine neden olabileceğini gösterdi. Elbette, bu bilginin insanlar için de geçerli olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak eldeki sonuçlar, kumarin tüketimini düşük seviyede tutmak gerektiğini gösteriyor. Ayrıca tarçın, fazla miktarlarda tüketildiğinde alerjik reaksiyonu tetikleyebilen bir bileşik olan sinnamaldehit içerir. Çok miktarda kuru tarçın yemek zararsız görünse de tehlikeli olabilir. Fazla kuru tarçın yemek, boğazı ve ciğerleri tahriş edebilir; ciğerlere kalıcı olarak zarar verebilir” diye konuştu.