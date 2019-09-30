Bunları yap, sütün ziyan olmasın

Emzirme anne ve bebek sağlığı ve yakınlaşması açısından en önemli olgulardan biri. Ancak bu sürecin sağlıklı olması için yapılması ya da yapılmaması gerekenler de var. Dr. Günhar, annlere anlattı.

Memorial Şişli Hastanesi'nden Uzman . Dr. Seda Günhar, Doğum sonrasında anne ve bebek için en önemli sürecin emzirme ile başladığını söyledi, "Emzirme hem anne hem bebek için çok önemli ancak biraz sabır biraz da özen istiyor. Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde mümkünse başlamak gerekiyor. Ayrıca doğru emzirme pozisyonlarını bilmek, emzirme sıklığını iyi planlamak ve dengeli beslenmek önem taşıyor" dedi. Günhar sağlıklı emzirme ile ilgili şu bilgileri verdi:Emzirme, annede kanser riskinin ciddi anlamda azalmasını sağlar. Bebekleri de kanser, diyabet, obezite, alerji ve bağırsak hastalıklarına karşı korur. Ancak, doğru emzirme pozisyonu, anneye büyük avantaj sağlar. Bunun için mutlaka eğitim alınmalıdır.

Ne zaman başlamalı

Doğumdan sonra ilk yarım saat içinde başlamalıdır. Doğum sezaryenle olmuş bile olsa ilk yarım saat içerisinde emzirmek gerekir. Emzirme araları ise sık olmalıdır. Sezaryen ile doğum yapanlarda ise aralar 2 saat olmalıdır. Bu süre için hekiminize danışabilirsiniz. Geceleri 4-5 saat uyuyan bebeklerin uykusu bölünmemeli ve eğer uyuyorsa 5 saat uyumasına izin verilmelidir. Memelerdeki süt oluşumu ise emzirme aralığı ve süresi ile ilgilidir. İş hayatına başlayan anneler 3 saatte bir süt sağmalıdır.

Sütün artırılması mümkün mü?

Emzirme döneminde anne aç kalmamalı ve metabolizması duraklamamalıdır. Emzirme sürecinde 3 ana öğün 3 ara öğünle beslenmelidir. Endüstriyel ürünler ve şekerli besinler çok fazla tüketilmemelidir. Protein, sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenme modeli benimsenmelidir. Yumurta, peynir, yoğurt, et, balık, köy tavuğu fizyolojik beslenmeyi sağlayan tüm gıdalar sütün yapımında önemli rol oynar. Bulgur, buğday ve yulaf gibi tahıllar da beslenmede yer almalıdır. Ceviz, badem, fındık gibi çiğ kuru yemişler ve kuru meyveler ara öğünde tüketilebilir. Süt artışının çok yemek yiyerek değil, sağlıklı ve düzenli beslenerek olduğu unutulmamalıdır.Bebeğin kilo alımı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak doktor tarafından aksi söylenmediği sürece bebek ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir.Mastit, annelerin en sık yaşadığı sağlık problemlerinden biridir. Bu duruma genellikle meme çatlağında oluşan iltihap yol açar. Önlem olarak doğru emzirme pozisyonunun bilinmesi ve uygulanması gerekir.

Mama dengesi

Emzirmenin temel kurullarından biri de memenin temiz tutulmasıdır. Meme başı çok sık temizlenmemelidir. Karbonatlı sularla ve dezenfektanlaryerine duş ve vücut sabunuyla günde bir kez temizlenmek yeterlidir.Bebeğin genel durumunun iyi olması için anne sütünün yeterli olmaması durumunda emzirme sonrası mama verilmelidir. 3 saatte bir memeyi tutturmak çok önemli. 15-20 dakika memede bebeği tutmak ve ardından yetmediği durumlarda mama takviyesi yapmak gereklidir. Doğumdan sonraki ilk haftada biberon kullanımından kaçınılmalıdır.