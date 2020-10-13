Burundan ağrılı örnek almaya son

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde Acıbadem Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Covid-19 testlerinin duyarlılığını artıran ve hastadan örnek alımını kolaylaştıran yeni bir yöntem geliştirildi

MyMagiCon ismi verilen yöntem, bu özellikleri itibariyle dünyada tek ve ilk yöntem olarak dikkat çekti. Yeni yöntem; Covid-19'u saptamak için tüm dünyada kullanılan PCR ve antijen testlerinin duyarlılığını 20 kat artırarak testlerin daha hızlı yapılması ve doğruluk oranının artmasının yolunu açıyor. Yeni yöntem; aynı zamanda, hastadan test örneği alımını da kolaylaştırıyor; burundan sürüntü alınması yerine hastanın birkaç yudum suyla gargara yapıp ağzını çalkalaması yeterli hale geliyor. Böylece suyun tüm boğaz ve ağızla temas etmesi, sürüntüye göre daha çok sayıda virüsün örneğe geçmesini de sağlıyor... İşte bilim dünyasını da heyecanlandıran yeni yöntemin ayrıntıları...

Türk bilim insanları, Konoravirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat artıran yeni bir yöntem geliştirerek hastalığa daha hızlı ve güvenilir şekilde tanı koymanın yolunu açtı. "MyMagiCon" ismi verilen yöntemi geliştiren bilim insanları; araştırma ekipleriyle birlikte Acıbadem Üniversitesi'nden Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Can oldu. Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde geliştirdikleri, dünyada ilk ve tek olan bu yeni yöntem, PCR testi olarak bilinen Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PZT) ve antijen testlerinin duyarlılığını artırarak test sonuçlarının doğruluk oranını yükseltiyor.

Tüberküloz tanısı için geliştirildi

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın destekçisi "Foundation for Innovative New Diognostics" (www.finddx.org) vakfından aldıkları proje desteği ile

tüberküloz tanısını kolaylaştırmak amacıyla 1.5 yıldan bu yana üzerinde çalıştıkları yöntemi, Covid-19 virüsü tanısına uyarladıklarını belirtti. Yöntem sayesinde antijen testlerinin hızlı ve doğru sonuç vermesinin olanaklı hale geldiğini belirten Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, "Yöntemimiz; havaalanlarında, hastanelerin acil servislerinde ya da filyasyon ekiplerinin evlerde tanı alma işlerini kolaylaştıracak. Antijen testlerinin duyarlılığını artırdığı için kişinin enfekte olup olmadığını yarım saat içinde daha doğru bir şekilde tespit etmek olanaklı hale gelecek. Testlerin kısa zamanda daha doğru şekilde sonuç vermesi, hasta olan kişilerde izolasyon tedbiri alınabilmesini sağlayacak. Böylece salgının kontrolü açısından önemli bir kazanım da sağlayacak" dedi.

Sürüntü almanın risklerini ortadan kaldırıyor

Geliştirilen bu yeni yöntem, Covid-19 tanısı koymak için yapılan sürüntü alımına son veriyor. Ağız ve burundan ucunda pamuk benzeri dakron olan çubukla alınan sürüntü yerine hastanın ağzında çalkaladığı birkaç yudum su kullanılıyor. Gargara ve ağız çalkalama sırasında suyun boğazın ve ağzın tüm boşluğuna değmesi, sürüntüye göre çok daha fazla virüsün test edilecek sıvıya geçmesini sağlıyor. Bir tüp içinde konsantre edilen sıvıda, Covid-19 virüsleri hızla kendini belli ediyor. Böylece, PZT ve antijen testlerinin duyarlılığının artırmasına yardımcı olduğundan, test sonuçlarının doğruluk oranı yükselmesini ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlıyor. Bu yeni yöntemin kullanılmasıyla, burundan elde edilen sürüntüyle test için yeterli virüs alamamak ve sürüntüyü alan kişilere hastadan Covid-19 virüsü bulaşma riskleri de ortadan kalkıyor.