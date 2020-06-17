Cilde İyi Bakmanın Püf Noktaları

Güzel bir cilde sahip olmak için çok fazla değişken vardır. Doğal ürünlerle cildinizi derinlemesine temizlemek dışında sağlıklı ve faydalı aktiviteleri günlük rutininize eklemek cilt deformasyonlarının önüne geçmenizde size yardımcı olacaktır.

Adım adım, günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz bu faktörleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Temizlik

Cilt sağlığınızın ilk anahtarı temizliktir. Cildinizde biriken kiri ve ölü deriyi arındırmak cildinizi diri tutmanıza yardımcı olur. Bu sayede cildiniz nefes alır ve sıkılaşır. Alkol ve paraben içermeyen doğal temizlik ürünleri ile cildinizi temizledikten sonra, alt tabakalarda biriken kiri alabilmek için tonik kullanmanız önemlidir. Ek olarak, haftada iki kere yapabileceğiniz maske ve peeling’ler ile cildinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Sağlıklı Beslenme

Cilt ve fiziksel sağlığınız için sağlıklı ve dengeli beslenmeniz önemlidir. Cildinizi dışarıdan olduğu kadar içeriden de besleyerek, ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Özellikle alkol, kafein, şeker, tütün ürünleri gibi zararlı besinler, cildinizin erken yaşlanmasına ve yıpranmasına sebep olur. Bu yüzden, bu ürünlerin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Gıda Takviyesi Almak

Günlük hayatın karmaşası ve temposunda dengeli beslenmeye ne kadar özen göstersek de vücudumuzun ve cildimizin ihtiyacı olan besin değerlerini karşılayamayabiliyoruz. Bu sebeple, vücudun ihtiyacı olan gıda takviyeleri ile cilt ve beden sağlığımızı koruyabiliriz. Özellikle doğal vücutta üretilen ve ilerleyen yaşlarda üretimi azalan kolajene ihtiyaç da artıyor. Kolajen takviyesi ile cildinizdeki deformasyonun önüne geçebilirsiniz. Kolajen ürünleri hakkında bilgi almak için https://www.day2day.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen adımlar ile cilt sağlığınızı mümkün olduğunca korursunuz. Ancak, kırışıklık oluşumunda, cilt tipinizin ve genlerinizin de büyük faktör olduğu unutmayınız.