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Çocuğu kilolu olan aileler dikkat! Daha ağır geçiriyorlar!

İzmir'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, kronik rahatsızlığı bulunan çocukların riskli grupta olduğuna dikkat çekerek, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez çocuklar riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı çok fazla. Covid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor" dedi

Çocuğu kilolu olan aileler dikkat! Daha ağır geçiriyorlar!
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:05

Covid -19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşı, en önemli silah olarak öne çıkıyor. Okulların açılmasıyla Covid-19 aşı uygulamasında yaş, 12'ye kadar indirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla 3'üncü doz BionTech uygulamasına da başlandı. İsteğe bağlı 12 yaş ve üstü aşılanma hakkında konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son birkaç ayda çocuklardaki Covid-19 vakalarında belirgin artış olduğunu belirterek, "Bunun yansıması olarak hastane ve yoğun bakım yatışlarında artış söz konusu. Çocuklardaki olumsuz durumu önlemede, çocuklarımızı korumada genel önlemler çok önemli. Maske, mesafe ve el temizliği yani hijyen gibi önlemlere uymak gerekiyor ama çocuklarımızda bunları iyi sağlayamıyoruz. Toplum genelinde de bu önemlere eskisi kadar önem verilmiyor. Bizim en büyük silahımız aşı" diye konuştu.

'Omicron' varyantının ortaya çıkmasıyla aşının öneminin daha da artırdığını vurgulayan Kurugöl, "Erişkinler dışında çocuklarımıza da aşı yapmak önem kazandı. Özellikle ülkemizde bilindiği gibi 12 yaş üzeri çocuklara aşı öneriliyor ancak bu gruptaki çocuklara önerilen aşı, isteğe bağlı. Bu öneriyi biraz daha güçlendirmemiz lazım" dedi.

Özellikle kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Kalp, akciğer hastaları, diyabetliler, genetik ve metabolik hastalığa sahip olan ve obez kilolu çocuklar, riskli grupta. Özellikle Türkiye'de kilolu çocuk sayısı, çok fazla. Covid-19, kilolu çocuklarda çok ağır seyrediyor. Obez çocuklarda çok ağır vakalarımız oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kilolu çocuk #Koronavirüs #obez koronavirüs
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