Çocuklara Özel Diş Doktorlarının Farkları Nelerdir?

Çocuk diş hekimleri olarak bildirilen Pedodontistler, günümüzde sundukları tedavi yöntemleriyle beraber çürüksüz bir yaşamı çocuklarınıza verirler.

Çocuklarınızın ağız ve diş sağlığı noktasında bilinçli bir birey olması için çürüksüz yaşamı kazandırmak için, genç yaşta diş doktoruyla tanıştırmak önemlidir. Bunun içinde gerekli eğitimi almış doktorlarla beraber tanışarak en iyi tedaviyi alabilecekleri şekilde diş muayenesi yaptırabilirsiniz.

Bebeklerde İlk Diş Muayenesi Ne Zaman?

Çok tartışmalı bir konu olsa da genelde 6 ay ile 1 yaş arasında bebekler için ilk diş muayenesi önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklanan süreye göre, ilk diş çıktıktan sonra bu diş doktoru muayenesi yapılması önerilir. Kafalarda ilk akla gelen soru, 1 yaşında çocukların diş doktoruna götürülmesi ne kadar doğrudur? Sorusu olur.

Günümüzde erken yaşta yapılan bu uygulama ve muayeneler sayesinde dişlerde çürük çıkması, çürük oluşması önleneceği gibi en iyi şekilde, düzenli biçimde de diş sağlığının kontrol altına alınması açısından önemlidir. Bu nedenle de Antalya çocuk diş hekimi aracılığı ile bebeklerde ilk muayene süreçlerinden hiçbir zaman tedirgin olmamalı, çekingeniz dahi olmadan rahatlıkla götürebilmelisiniz.

İlk Çocuk Diş Hekimi Deneyimleri Neler Olabilir?

Çocuk diş doktorlarının burada çocuklara özel bir şekilde muayene sunacakları için, ilk çocuk diş hekimi muayenesi de oldukça eğlenceli geçmesi ve ortama sıcak bakması sağlanır. Ayna ve ışık ile birlikte çocuklarda ağız, diş sağlığı kontrol edilir. Sorun varsa ebeveyn ile paylaşılır.

Anne ve babalara hem beslenme hem de koruyucu uygulama anlamında oldukça katkı sağlanırken günümüzde ilk diş muayenesiyle ilgili de canı yanmayacak şekilde oyun çeşitleriyle beraber çocuklarınızın diş doktoruna daha ılımlı olması, alıştırılması sağlanmış olur.